SCCE: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027

23.0000 USD 0.1500 (0.66%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCCE a changé de 0.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.9000 et à un maximum de 23.0800.

Suivez la dynamique Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
22.9000 23.0800
Range Annuel
18.0500 23.2550
Clôture Précédente
22.8500
Ouverture
22.9000
Bid
23.0000
Ask
23.0030
Plus Bas
22.9000
Plus Haut
23.0800
Volume
5
Changement quotidien
0.66%
Changement Mensuel
0.17%
Changement à 6 Mois
20.55%
Changement Annuel
4.50%
20 septembre, samedi