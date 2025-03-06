QuotazioniSezioni
SCCE: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027

23.0000 USD 0.1500 (0.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCCE ha avuto una variazione del 0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.9000 e ad un massimo di 23.0800.

Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.9000 23.0800
Intervallo Annuale
18.0500 23.2550
Chiusura Precedente
22.8500
Apertura
22.9000
Bid
23.0000
Ask
23.0030
Minimo
22.9000
Massimo
23.0800
Volume
5
Variazione giornaliera
0.66%
Variazione Mensile
0.17%
Variazione Semestrale
20.55%
Variazione Annuale
4.50%
