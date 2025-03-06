Valute / SCCE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SCCE: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027
23.0000 USD 0.1500 (0.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCCE ha avuto una variazione del 0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.9000 e ad un massimo di 23.0800.
Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
22.9000 23.0800
Intervallo Annuale
18.0500 23.2550
- Chiusura Precedente
- 22.8500
- Apertura
- 22.9000
- Bid
- 23.0000
- Ask
- 23.0030
- Minimo
- 22.9000
- Massimo
- 23.0800
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.66%
- Variazione Mensile
- 0.17%
- Variazione Semestrale
- 20.55%
- Variazione Annuale
- 4.50%
20 settembre, sabato