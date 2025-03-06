Moedas / SCCE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SCCE: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027
22.7500 USD 0.0450 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SCCE para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.7500 e o mais alto foi 22.8475.
Veja a dinâmica do par de moedas Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
22.7500 22.8475
Faixa anual
18.0500 23.2550
- Fechamento anterior
- 22.7950
- Open
- 22.8475
- Bid
- 22.7500
- Ask
- 22.7530
- Low
- 22.7500
- High
- 22.8475
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- -0.91%
- Mudança de 6 meses
- 19.23%
- Mudança anual
- 3.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh