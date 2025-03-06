КотировкиРазделы
SCCE
SCCE: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027

22.7950 USD 0.0350 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCCE за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.7400, а максимальная — 22.9500.

Следите за динамикой Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.7400 22.9500
Годовой диапазон
18.0500 23.2550
Предыдущее закрытие
22.7600
Open
22.9500
Bid
22.7950
Ask
22.7980
Low
22.7400
High
22.9500
Объем
11
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
-0.72%
6-месячное изменение
19.47%
Годовое изменение
3.57%
