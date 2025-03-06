KurseKategorien
SCCE: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027

22.8500 USD 0.1000 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCCE hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.8500 bis zu einem Hoch von 23.0000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.8500 23.0000
Jahresspanne
18.0500 23.2550
Vorheriger Schlusskurs
22.7500
Eröffnung
23.0000
Bid
22.8500
Ask
22.8530
Tief
22.8500
Hoch
23.0000
Volumen
5
Tagesänderung
0.44%
Monatsänderung
-0.48%
6-Monatsänderung
19.76%
Jahresänderung
3.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K