SCCE: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027
22.8500 USD 0.1000 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCCE hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.8500 bis zu einem Hoch von 23.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.8500 23.0000
Jahresspanne
18.0500 23.2550
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.7500
- Eröffnung
- 23.0000
- Bid
- 22.8500
- Ask
- 22.8530
- Tief
- 22.8500
- Hoch
- 23.0000
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- -0.48%
- 6-Monatsänderung
- 19.76%
- Jahresänderung
- 3.82%
