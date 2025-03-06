FiyatlarBölümler
Dövizler / SCCC
Geri dön - Hisse senetleri

SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025

24.9654 USD 0.0153 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCCC fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.9600 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9700 aralığında işlem gördü.

Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCCC haberleri

Günlük aralık
24.9600 24.9700
Yıllık aralık
24.0500 25.4500
Önceki kapanış
24.9501
Açılış
24.9633
Satış
24.9654
Alış
24.9684
Düşük
24.9600
Yüksek
24.9700
Hacim
11
Günlük değişim
0.06%
Aylık değişim
-1.21%
6 aylık değişim
0.87%
Yıllık değişim
0.26%
21 Eylül, Pazar