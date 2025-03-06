Valute / SCCC
SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025
24.9654 USD 0.0153 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCCC ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9600 e ad un massimo di 24.9700.
Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.9600 24.9700
Intervallo Annuale
24.0500 25.4500
- Chiusura Precedente
- 24.9501
- Apertura
- 24.9633
- Bid
- 24.9654
- Ask
- 24.9684
- Minimo
- 24.9600
- Massimo
- 24.9700
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- -1.21%
- Variazione Semestrale
- 0.87%
- Variazione Annuale
- 0.26%
20 settembre, sabato