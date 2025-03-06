QuotazioniSezioni
SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025

24.9654 USD 0.0153 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCCC ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9600 e ad un massimo di 24.9700.

Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.9600 24.9700
Intervallo Annuale
24.0500 25.4500
Chiusura Precedente
24.9501
Apertura
24.9633
Bid
24.9654
Ask
24.9684
Minimo
24.9600
Massimo
24.9700
Volume
11
Variazione giornaliera
0.06%
Variazione Mensile
-1.21%
Variazione Semestrale
0.87%
Variazione Annuale
0.26%
