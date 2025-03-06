通貨 / SCCC
SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025
24.9501 USD 0.0100 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCCCの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9500の安値と24.9600の高値で取引されました。
Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.9500 24.9600
1年のレンジ
24.0500 25.4500
- 以前の終値
- 24.9401
- 始値
- 24.9538
- 買値
- 24.9501
- 買値
- 24.9531
- 安値
- 24.9500
- 高値
- 24.9600
- 出来高
- 58
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- -1.27%
- 6ヶ月の変化
- 0.81%
- 1年の変化
- 0.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K