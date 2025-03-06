クォートセクション
通貨 / SCCC
株に戻る

SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025

24.9501 USD 0.0100 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCCCの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9500の安値と24.9600の高値で取引されました。

Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCCC News

1日のレンジ
24.9500 24.9600
1年のレンジ
24.0500 25.4500
以前の終値
24.9401
始値
24.9538
買値
24.9501
買値
24.9531
安値
24.9500
高値
24.9600
出来高
58
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
-1.27%
6ヶ月の変化
0.81%
1年の変化
0.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K