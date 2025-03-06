Devises / SCCC
SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025
24.9654 USD 0.0153 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCCC a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.9600 et à un maximum de 24.9700.
Suivez la dynamique Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
24.9600 24.9700
Range Annuel
24.0500 25.4500
- Clôture Précédente
- 24.9501
- Ouverture
- 24.9633
- Bid
- 24.9654
- Ask
- 24.9684
- Plus Bas
- 24.9600
- Plus Haut
- 24.9700
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 0.06%
- Changement Mensuel
- -1.21%
- Changement à 6 Mois
- 0.87%
- Changement Annuel
- 0.26%
20 septembre, samedi