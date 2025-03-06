CotationsSections
SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025

24.9654 USD 0.0153 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCCC a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.9600 et à un maximum de 24.9700.

Suivez la dynamique Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.9600 24.9700
Range Annuel
24.0500 25.4500
Clôture Précédente
24.9501
Ouverture
24.9633
Bid
24.9654
Ask
24.9684
Plus Bas
24.9600
Plus Haut
24.9700
Volume
11
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
-1.21%
Changement à 6 Mois
0.87%
Changement Annuel
0.26%
