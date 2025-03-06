Währungen / SCCC
SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025
24.9633 USD 0.0132 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCCC hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9633 bis zu einem Hoch von 24.9633 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.9633 24.9633
Jahresspanne
24.0500 25.4500
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9501
- Eröffnung
- 24.9633
- Bid
- 24.9633
- Ask
- 24.9663
- Tief
- 24.9633
- Hoch
- 24.9633
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- -1.21%
- 6-Monatsänderung
- 0.86%
- Jahresänderung
- 0.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K