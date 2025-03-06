KurseKategorien
SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025

24.9633 USD 0.0132 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCCC hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9633 bis zu einem Hoch von 24.9633 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.9633 24.9633
Jahresspanne
24.0500 25.4500
Vorheriger Schlusskurs
24.9501
Eröffnung
24.9633
Bid
24.9633
Ask
24.9663
Tief
24.9633
Hoch
24.9633
Volumen
1
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
-1.21%
6-Monatsänderung
0.86%
Jahresänderung
0.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K