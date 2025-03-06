시세섹션
통화 / SCCC
주식로 돌아가기

SCCC: Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025

24.9654 USD 0.0153 (0.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SCCC 환율이 오늘 0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.9600이고 고가는 24.9700이었습니다.

Sachem Capital Corp 7.75% Notes due 2025 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCCC News

일일 변동 비율
24.9600 24.9700
년간 변동
24.0500 25.4500
이전 종가
24.9501
시가
24.9633
Bid
24.9654
Ask
24.9684
저가
24.9600
고가
24.9700
볼륨
11
일일 변동
0.06%
월 변동
-1.21%
6개월 변동
0.87%
년간 변동율
0.26%
20 9월, 토요일