FiyatlarBölümler
Dövizler / SBS
Geri dön - Hisse senetleri

SBS: Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp

24.56 USD 0.17 (0.70%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SBS fiyatı bugün 0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.43 ve Yüksek fiyatı olarak 24.89 aralığında işlem gördü.

Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBS haberleri

Günlük aralık
24.43 24.89
Yıllık aralık
13.87 24.89
Önceki kapanış
24.39
Açılış
24.75
Satış
24.56
Alış
24.86
Düşük
24.43
Yüksek
24.89
Hacim
1.882 K
Günlük değişim
0.70%
Aylık değişim
12.09%
6 aylık değişim
38.84%
Yıllık değişim
47.33%
21 Eylül, Pazar