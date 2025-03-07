货币 / SBS
SBS: Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp
23.89 USD 0.02 (0.08%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SBS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点23.81和高点24.01进行交易。
关注Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SBS新闻
日范围
23.81 24.01
年范围
13.87 24.05
- 前一天收盘价
- 23.87
- 开盘价
- 23.89
- 卖价
- 23.89
- 买价
- 24.19
- 最低价
- 23.81
- 最高价
- 24.01
- 交易量
- 847
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 9.04%
- 6个月变化
- 35.05%
- 年变化
- 43.31%
