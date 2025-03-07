Валюты / SBS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SBS: Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp
23.87 USD 0.10 (0.42%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBS за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.63, а максимальная — 24.01.
Следите за динамикой Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SBS
- Here's Why Momentum in Sabesp (SBS) Should Keep going
- China Stock Vaults 250% As S&P 500 Scores Record Gains In 2025; Back In Buy Zone
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SBS)
- Sabesp Stock Q2: Not Even The Most Optimistic Investor Expected This Result (NYSE:SBS)
- Sabesp ADR earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- CGW ETF: A Ticket To The Global Water Industry (NYSEARCA:CGW)
- SABESP: The Boring Brazilian Utilities Stock Your Portfolio Desperately Needs (NYSE:SBS)
- This Medical Device Stock Jumps 21%, Rises Onto IBD 50: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Entertainment Giant Fox Earns Spot In Big Cap 20: Which Other Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens?
- Getting To The Root Of Market Changes: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Sabesp: Looking Forward After Privatization (NYSE:SBS)
- Trio Of Gold Miners Pace Large Group Of Stocks New To IBD 50, Stock Spotlight And Big Cap 20 Top Stock Lists
- Growth Without The Premium: 6 Value Stocks For April
- Palantir Stock, Planet Fitness Among 14 New Names On IBD's Premier Watchlists
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- McKesson In Huge Group New To IBD 50: Check Out Which Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Growth Stocks Go Overseas As Market Crumbles Under Tariffs
- Sabesp Q4: Privatization Is Making The Company More Agile Every Quarter (NYSE:SBS)
- Palantir, Kinross Gold Land On IBD Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Sector Leaders, More
- Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP (SBS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- RTX Profits Accelerating Rapidly: Check Out Big Cap 20, Other Additions To IBD Top Stock Lists
Дневной диапазон
23.63 24.01
Годовой диапазон
13.87 24.05
- Предыдущее закрытие
- 23.97
- Open
- 23.98
- Bid
- 23.87
- Ask
- 24.17
- Low
- 23.63
- High
- 24.01
- Объем
- 1.663 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 8.95%
- 6-месячное изменение
- 34.93%
- Годовое изменение
- 43.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.