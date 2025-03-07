КотировкиРазделы
Валюты / SBS
Назад в Рынок акций США

SBS: Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp

23.87 USD 0.10 (0.42%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBS за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.63, а максимальная — 24.01.

Следите за динамикой Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SBS

Дневной диапазон
23.63 24.01
Годовой диапазон
13.87 24.05
Предыдущее закрытие
23.97
Open
23.98
Bid
23.87
Ask
24.17
Low
23.63
High
24.01
Объем
1.663 K
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
8.95%
6-месячное изменение
34.93%
Годовое изменение
43.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.