QuotazioniSezioni
Valute / SBS
Tornare a Azioni

SBS: Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp

24.56 USD 0.17 (0.70%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SBS ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.43 e ad un massimo di 24.89.

Segui le dinamiche di Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBS News

Intervallo Giornaliero
24.43 24.89
Intervallo Annuale
13.87 24.89
Chiusura Precedente
24.39
Apertura
24.75
Bid
24.56
Ask
24.86
Minimo
24.43
Massimo
24.89
Volume
1.882 K
Variazione giornaliera
0.70%
Variazione Mensile
12.09%
Variazione Semestrale
38.84%
Variazione Annuale
47.33%
20 settembre, sabato