クォートセクション
通貨 / SBS
株に戻る

SBS: Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp

24.39 USD 0.42 (1.75%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SBSの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり23.93の安値と24.60の高値で取引されました。

Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBS News

1日のレンジ
23.93 24.60
1年のレンジ
13.87 24.60
以前の終値
23.97
始値
24.06
買値
24.39
買値
24.69
安値
23.93
高値
24.60
出来高
2.646 K
1日の変化
1.75%
1ヶ月の変化
11.32%
6ヶ月の変化
37.87%
1年の変化
46.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K