통화 / SBS
SBS: Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp
24.56 USD 0.17 (0.70%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SBS 환율이 오늘 0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.43이고 고가는 24.89이었습니다.
Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.43 24.89
년간 변동
13.87 24.89
- 이전 종가
- 24.39
- 시가
- 24.75
- Bid
- 24.56
- Ask
- 24.86
- 저가
- 24.43
- 고가
- 24.89
- 볼륨
- 1.882 K
- 일일 변동
- 0.70%
- 월 변동
- 12.09%
- 6개월 변동
- 38.84%
- 년간 변동율
- 47.33%
