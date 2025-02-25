- Genel bakış
SATO: Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
SATO fiyatı bugün 6.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.71 ve Yüksek fiyatı olarak 30.46 aralığında işlem gördü.
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
SATO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hisse senedi 30.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 29.71 - 30.46 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 28.62 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 26 değerine ulaştı. SATO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hisse senedi şu anda 30.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 76.68% ve USD değerlerini izler. SATO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SATO hisse senedi nasıl alınır?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hisselerini şu anki 30.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 30.46 ve Ask 30.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 26 ve günlük değişim oranı 2.42% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SATO fiyat hareketlerini takip edin.
SATO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 12.11 - 30.46 ve mevcut fiyatı 30.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 30.46 veya Ask 30.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 15.47% ve 6 aylık değişim oranı 92.78% değerlerini karşılaştırır. SATO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hisse senedi yıllık olarak 30.46 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 12.11 - 30.46). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 28.62 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF performansını takip edin.
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 12.11 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 30.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 12.11 - 30.46 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SATO fiyat hareketlerini izleyin.
SATO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 28.62 ve yıllık değişim oranı 76.68% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 28.62
- Açılış
- 29.74
- Satış
- 30.46
- Alış
- 30.76
- Düşük
- 29.71
- Yüksek
- 30.46
- Hacim
- 26
- Günlük değişim
- 6.43%
- Aylık değişim
- 15.47%
- 6 aylık değişim
- 92.78%
- Yıllık değişim
- 76.68%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B