SATO: Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
Der Wechselkurs von SATO hat sich für heute um 5.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.71 bis zu einem Hoch von 30.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SATO News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SATO heute?
Die Aktie von Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) notiert heute bei 30.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 29.71 - 30.39 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.62 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von SATO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SATO Dividenden?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF wird derzeit mit 30.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 75.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SATO zu verfolgen.
Wie kaufe ich SATO-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) zum aktuellen Kurs von 30.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.30 oder 30.60 platziert, während 25 und 1.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SATO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SATO-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF müssen die jährliche Spanne 12.11 - 30.20 und der aktuelle Kurs 30.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 14.86% und 91.77%, bevor sie Orders zu 30.30 oder 30.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SATO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) im vergangenen Jahr lag bei 30.20. Innerhalb von 12.11 - 30.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) im Laufe des Jahres betrug 12.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.30 und der Spanne 12.11 - 30.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SATO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SATO statt?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.62 und 75.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.62
- Eröffnung
- 29.74
- Bid
- 30.30
- Ask
- 30.60
- Tief
- 29.71
- Hoch
- 30.39
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 5.87%
- Monatsänderung
- 14.86%
- 6-Monatsänderung
- 91.77%
- Jahresänderung
- 75.75%