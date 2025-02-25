クォートセクション
通貨 / SATO
SATO: Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

30.30 USD 1.68 (5.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SATOの今日の為替レートは、5.87%変化しました。日中、通貨は1あたり29.71の安値と30.39の高値で取引されました。

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SATO株の現在の価格は？

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFの株価は本日30.30です。29.71 - 30.39内で取引され、前日の終値は28.62、取引量は25に達しました。SATOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFの現在の価格は30.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は75.75%やUSDにも注目します。SATOの動きはライブチャートで確認できます。

SATO株を買う方法は？

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFの株は現在30.30で購入可能です。注文は通常30.30または30.60付近で行われ、25や1.88%が市場の動きを示します。SATOの最新情報はライブチャートで確認できます。

SATO株に投資する方法は？

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFへの投資では、年間の値幅12.11 - 30.20と現在の30.30を考慮します。注文は多くの場合30.30や30.60で行われる前に、14.86%や91.77%と比較されます。SATOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFの株の最高値は？

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFの過去1年の最高値は30.20でした。12.11 - 30.20内で株価は大きく変動し、28.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFの株の最低値は？

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF(SATO)の年間最安値は12.11でした。現在の30.30や12.11 - 30.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SATOの動きはライブチャートで確認できます。

SATOの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.62、75.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.71 30.39
1年のレンジ
12.11 30.39
以前の終値
28.62
始値
29.74
買値
30.30
買値
30.60
安値
29.71
高値
30.39
出来高
25
1日の変化
5.87%
1ヶ月の変化
14.86%
6ヶ月の変化
91.77%
1年の変化
75.75%
06 10月, 月曜日