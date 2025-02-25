- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SATO: Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
Le taux de change de SATO a changé de 3.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.71 et à un maximum de 29.79.
Suivez la dynamique Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SATO Nouvelles
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Cryptocurrencies Are Loving The Rally In Bitcoin (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Stablecoins As Inflation Drivers
- Polygon Price Holds As Bulls Defend Crucial Trendline (Cryptocurrency:MATIC-USD)
- Binance Coin Breaks $1,000 Despite A Crypto Pullback (Technical Analysis)
- Ethereum Tries To Gather Momentum After The CPI Report (Technical Analysis)
- From Gray Areas To Green Lights: U.S. Digital Assets Enter The Mainstream
- Dow Jones New All-Time Highs: Market Reactions To Fed Chair Powell's Jackson Hole Speech
- Cryptocurrencies Extend Their Decline From Recent Highs
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- VanEck Crypto Monthly Recap For July 2025
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Profit Taking Continues To Weigh On Cryptocurrencies
- Stablecoins Look Here To Stay
- Crypto ETFs: Regulation, Returns And Rise Of Innovation
- Bitcoin Pulls Back, Leaving A Mixed Sentiment In Crypto Markets
- VanEck Crypto Monthly Recap For June 2025
- Earnings call transcript: SATO Technologies Corp posts Q1 2025 loss, stock dips
- Near-Term Gloom, Long-Term Boom
- Crypto’s Second Reckoning: Has The Renaissance Gone Awry? (BTC-USD)
- Leading Financial Revolution: Senator Lummis, Bitcoin And The Future Of US Digital Policy
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SATO aujourd'hui ?
L'action Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF est cotée à 29.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 29.71 - 29.79, a clôturé hier à 28.62 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de SATO présente ces mises à jour.
L'action Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF est actuellement valorisé à 29.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 72.51% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SATO.
Comment acheter des actions SATO ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF au cours actuel de 29.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.74 ou de 30.04, le 6 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SATO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SATO ?
Investir dans Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.11 - 30.01 et le prix actuel 29.74. Beaucoup comparent 12.74% et 88.23% avant de passer des ordres à 29.74 ou 30.04. Consultez le graphique du cours de SATO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF l'année dernière était 30.01. Au cours de 12.11 - 30.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) sur l'année a été 12.11. Sa comparaison avec 29.74 et 12.11 - 30.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SATO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SATO a-t-elle été divisée ?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.62 et 72.51% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 28.62
- Ouverture
- 29.74
- Bid
- 29.74
- Ask
- 30.04
- Plus Bas
- 29.71
- Plus Haut
- 29.79
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 3.91%
- Changement Mensuel
- 12.74%
- Changement à 6 Mois
- 88.23%
- Changement Annuel
- 72.51%