SATO: Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

29.74 USD 1.12 (3.91%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SATO a changé de 3.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.71 et à un maximum de 29.79.

Suivez la dynamique Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SATO aujourd'hui ?

L'action Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF est cotée à 29.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 29.71 - 29.79, a clôturé hier à 28.62 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de SATO présente ces mises à jour.

L'action Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF est actuellement valorisé à 29.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 72.51% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SATO.

Comment acheter des actions SATO ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF au cours actuel de 29.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.74 ou de 30.04, le 6 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SATO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SATO ?

Investir dans Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.11 - 30.01 et le prix actuel 29.74. Beaucoup comparent 12.74% et 88.23% avant de passer des ordres à 29.74 ou 30.04. Consultez le graphique du cours de SATO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF l'année dernière était 30.01. Au cours de 12.11 - 30.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) sur l'année a été 12.11. Sa comparaison avec 29.74 et 12.11 - 30.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SATO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SATO a-t-elle été divisée ?

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.62 et 72.51% après les opérations sur titres.

Range quotidien
29.71 29.79
Range Annuel
12.11 30.01
Clôture Précédente
28.62
Ouverture
29.74
Bid
29.74
Ask
30.04
Plus Bas
29.71
Plus Haut
29.79
Volume
6
Changement quotidien
3.91%
Changement Mensuel
12.74%
Changement à 6 Mois
88.23%
Changement Annuel
72.51%
06 octobre, lundi