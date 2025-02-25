- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SATO: Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
Il tasso di cambio SATO ha avuto una variazione del 3.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.71 e ad un massimo di 29.79.
Segui le dinamiche di Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SATO News
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Cryptocurrencies Are Loving The Rally In Bitcoin (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Stablecoins As Inflation Drivers
- Polygon Price Holds As Bulls Defend Crucial Trendline (Cryptocurrency:MATIC-USD)
- Binance Coin Breaks $1,000 Despite A Crypto Pullback (Technical Analysis)
- Ethereum Tries To Gather Momentum After The CPI Report (Technical Analysis)
- From Gray Areas To Green Lights: U.S. Digital Assets Enter The Mainstream
- Dow Jones New All-Time Highs: Market Reactions To Fed Chair Powell's Jackson Hole Speech
- Cryptocurrencies Extend Their Decline From Recent Highs
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- VanEck Crypto Monthly Recap For July 2025
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Profit Taking Continues To Weigh On Cryptocurrencies
- Stablecoins Look Here To Stay
- Crypto ETFs: Regulation, Returns And Rise Of Innovation
- Bitcoin Pulls Back, Leaving A Mixed Sentiment In Crypto Markets
- VanEck Crypto Monthly Recap For June 2025
- Earnings call transcript: SATO Technologies Corp posts Q1 2025 loss, stock dips
- Near-Term Gloom, Long-Term Boom
- Crypto’s Second Reckoning: Has The Renaissance Gone Awry? (BTC-USD)
- Leading Financial Revolution: Senator Lummis, Bitcoin And The Future Of US Digital Policy
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SATO oggi?
Oggi le azioni Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF sono prezzate a 29.74. Viene scambiato all'interno di 29.71 - 29.79, la chiusura di ieri è stata 28.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SATO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF pagano dividendi?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF è attualmente valutato a 29.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 72.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SATO.
Come acquistare azioni SATO?
Puoi acquistare azioni Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF al prezzo attuale di 29.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.74 o 30.04, mentre 6 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SATO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SATO?
Investire in Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF implica considerare l'intervallo annuale 12.11 - 30.01 e il prezzo attuale 29.74. Molti confrontano 12.74% e 88.23% prima di effettuare ordini su 29.74 o 30.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SATO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF nell'ultimo anno è stato 30.01. All'interno di 12.11 - 30.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) nel corso dell'anno è stato 12.11. Confrontandolo con gli attuali 29.74 e 12.11 - 30.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SATO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SATO?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.62 e 72.51%.
- Chiusura Precedente
- 28.62
- Apertura
- 29.74
- Bid
- 29.74
- Ask
- 30.04
- Minimo
- 29.71
- Massimo
- 29.79
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 3.91%
- Variazione Mensile
- 12.74%
- Variazione Semestrale
- 88.23%
- Variazione Annuale
- 72.51%