- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SATO: Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
A taxa do SATO para hoje mudou para 5.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.71 e o mais alto foi 30.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SATO Notícias
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Cryptocurrencies Are Loving The Rally In Bitcoin (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Stablecoins As Inflation Drivers
- Polygon Price Holds As Bulls Defend Crucial Trendline (Cryptocurrency:MATIC-USD)
- Binance Coin Breaks $1,000 Despite A Crypto Pullback (Technical Analysis)
- Ethereum Tries To Gather Momentum After The CPI Report (Technical Analysis)
- From Gray Areas To Green Lights: U.S. Digital Assets Enter The Mainstream
- Dow Jones New All-Time Highs: Market Reactions To Fed Chair Powell's Jackson Hole Speech
- Cryptocurrencies Extend Their Decline From Recent Highs
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- VanEck Crypto Monthly Recap For July 2025
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Profit Taking Continues To Weigh On Cryptocurrencies
- Stablecoins Look Here To Stay
- Crypto ETFs: Regulation, Returns And Rise Of Innovation
- Bitcoin Pulls Back, Leaving A Mixed Sentiment In Crypto Markets
- VanEck Crypto Monthly Recap For June 2025
- Earnings call transcript: SATO Technologies Corp posts Q1 2025 loss, stock dips
- Near-Term Gloom, Long-Term Boom
- Crypto’s Second Reckoning: Has The Renaissance Gone Awry? (BTC-USD)
- Leading Financial Revolution: Senator Lummis, Bitcoin And The Future Of US Digital Policy
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SATO hoje?
Hoje Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) está avaliado em 30.30. O instrumento é negociado dentro de 29.71 - 30.39, o fechamento de ontem foi 28.62, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SATO em tempo real.
As ações de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF está avaliado em 30.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 75.75% e USD. Monitore os movimentos de SATO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SATO?
Você pode comprar ações de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) pelo preço atual 30.30. Ordens geralmente são executadas perto de 30.30 ou 30.60, enquanto 25 e 1.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SATO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SATO?
Investir em Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF envolve considerar a faixa anual 12.11 - 30.20 e o preço atual 30.30. Muitos comparam 14.86% e 91.77% antes de enviar ordens em 30.30 ou 30.60. Estude as mudanças diárias de preço de SATO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?
O maior preço de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) no último ano foi 30.20. As ações oscilaram bastante dentro de 12.11 - 30.20, e a comparação com 28.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?
O menor preço de Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) no ano foi 12.11. A comparação com o preço atual 30.30 e 12.11 - 30.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SATO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SATO?
No passado Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.62 e 75.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.62
- Open
- 29.74
- Bid
- 30.30
- Ask
- 30.60
- Low
- 29.71
- High
- 30.39
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 5.87%
- Mudança mensal
- 14.86%
- Mudança de 6 meses
- 91.77%
- Mudança anual
- 75.75%