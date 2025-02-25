- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SATO: Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
Курс SATO за сегодня изменился на 5.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.71, а максимальная — 30.39.
Следите за динамикой Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SATO
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Cryptocurrencies Are Loving The Rally In Bitcoin (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Stablecoins As Inflation Drivers
- Polygon Price Holds As Bulls Defend Crucial Trendline (Cryptocurrency:MATIC-USD)
- Binance Coin Breaks $1,000 Despite A Crypto Pullback (Technical Analysis)
- Ethereum Tries To Gather Momentum After The CPI Report (Technical Analysis)
- From Gray Areas To Green Lights: U.S. Digital Assets Enter The Mainstream
- Dow Jones New All-Time Highs: Market Reactions To Fed Chair Powell's Jackson Hole Speech
- Cryptocurrencies Extend Their Decline From Recent Highs
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- VanEck Crypto Monthly Recap For July 2025
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Profit Taking Continues To Weigh On Cryptocurrencies
- Stablecoins Look Here To Stay
- Crypto ETFs: Regulation, Returns And Rise Of Innovation
- Bitcoin Pulls Back, Leaving A Mixed Sentiment In Crypto Markets
- VanEck Crypto Monthly Recap For June 2025
- Earnings call transcript: SATO Technologies Corp posts Q1 2025 loss, stock dips
- Near-Term Gloom, Long-Term Boom
- Crypto’s Second Reckoning: Has The Renaissance Gone Awry? (BTC-USD)
- Leading Financial Revolution: Senator Lummis, Bitcoin And The Future Of US Digital Policy
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SATO сегодня?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) сегодня оценивается на уровне 30.30. Инструмент торгуется в пределах 29.71 - 30.39, вчерашнее закрытие составило 28.62, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SATO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF в настоящее время оценивается в 30.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 75.75% и USD. Отслеживайте движения SATO на графике в реальном времени.
Как купить акции SATO?
Вы можете купить акции Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) по текущей цене 30.30. Ордера обычно размещаются около 30.30 или 30.60, тогда как 25 и 1.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SATO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SATO?
Инвестирование в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF предполагает учет годового диапазона 12.11 - 30.20 и текущей цены 30.30. Многие сравнивают 14.86% и 91.77% перед размещением ордеров на 30.30 или 30.60. Изучайте ежедневные изменения цены SATO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?
Самая высокая цена Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) за последний год составила 30.20. Акции заметно колебались в пределах 12.11 - 30.20, сравнение с 28.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?
Самая низкая цена Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) за год составила 12.11. Сравнение с текущими 30.30 и 12.11 - 30.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SATO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SATO?
В прошлом Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.62 и 75.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.62
- Open
- 29.74
- Bid
- 30.30
- Ask
- 30.60
- Low
- 29.71
- High
- 30.39
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 5.87%
- Месячное изменение
- 14.86%
- 6-месячное изменение
- 91.77%
- Годовое изменение
- 75.75%