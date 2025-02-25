КотировкиРазделы
SATO: Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

30.30 USD 1.68 (5.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SATO за сегодня изменился на 5.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.71, а максимальная — 30.39.

Следите за динамикой Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SATO сегодня?

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) сегодня оценивается на уровне 30.30. Инструмент торгуется в пределах 29.71 - 30.39, вчерашнее закрытие составило 28.62, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SATO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF в настоящее время оценивается в 30.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 75.75% и USD. Отслеживайте движения SATO на графике в реальном времени.

Как купить акции SATO?

Вы можете купить акции Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) по текущей цене 30.30. Ордера обычно размещаются около 30.30 или 30.60, тогда как 25 и 1.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SATO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SATO?

Инвестирование в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF предполагает учет годового диапазона 12.11 - 30.20 и текущей цены 30.30. Многие сравнивают 14.86% и 91.77% перед размещением ордеров на 30.30 или 30.60. Изучайте ежедневные изменения цены SATO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?

Самая высокая цена Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) за последний год составила 30.20. Акции заметно колебались в пределах 12.11 - 30.20, сравнение с 28.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF?

Самая низкая цена Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) за год составила 12.11. Сравнение с текущими 30.30 и 12.11 - 30.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SATO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SATO?

В прошлом Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.62 и 75.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.71 30.39
Годовой диапазон
12.11 30.39
Предыдущее закрытие
28.62
Open
29.74
Bid
30.30
Ask
30.60
Low
29.71
High
30.39
Объем
25
Дневное изменение
5.87%
Месячное изменение
14.86%
6-месячное изменение
91.77%
Годовое изменение
75.75%
