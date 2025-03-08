Dövizler / SAMG
SAMG: Silvercrest Asset Management Group Inc
15.94 USD 0.55 (3.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAMG fiyatı bugün -3.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.87 ve Yüksek fiyatı olarak 16.54 aralığında işlem gördü.
Silvercrest Asset Management Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Silvercrest Asset Management Group earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Silvercrest (SAMG) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Silvercrest announces co-portfolio managers for US value equity team
- Invesco (IVZ) Surges 15.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- silvercrest asset management group holds annual stockholder vote
- AutoZone, Heico And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS)
- Silvercrest approves $25 million stock buyback program
- Silvercrest Asset Management Group Appoints Van Martin as Head of U.S. Consultant Relations
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Günlük aralık
15.87 16.54
Yıllık aralık
13.54 19.20
- Önceki kapanış
- 16.49
- Açılış
- 16.45
- Satış
- 15.94
- Alış
- 16.24
- Düşük
- 15.87
- Yüksek
- 16.54
- Hacim
- 93
- Günlük değişim
- -3.34%
- Aylık değişim
- -2.15%
- 6 aylık değişim
- -2.69%
- Yıllık değişim
- -5.85%
