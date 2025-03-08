통화 / SAMG
SAMG: Silvercrest Asset Management Group Inc
15.94 USD 0.55 (3.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SAMG 환율이 오늘 -3.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.87이고 고가는 16.54이었습니다.
Silvercrest Asset Management Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAMG News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Silvercrest Asset Management Group earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Silvercrest (SAMG) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Silvercrest announces co-portfolio managers for US value equity team
- Invesco (IVZ) Surges 15.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- silvercrest asset management group holds annual stockholder vote
- AutoZone, Heico And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS)
- Silvercrest approves $25 million stock buyback program
- Silvercrest Asset Management Group Appoints Van Martin as Head of U.S. Consultant Relations
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
일일 변동 비율
15.87 16.54
년간 변동
13.54 19.20
- 이전 종가
- 16.49
- 시가
- 16.45
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- 저가
- 15.87
- 고가
- 16.54
- 볼륨
- 93
- 일일 변동
- -3.34%
- 월 변동
- -2.15%
- 6개월 변동
- -2.69%
- 년간 변동율
- -5.85%
20 9월, 토요일