Валюты / SAMG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SAMG: Silvercrest Asset Management Group Inc
16.04 USD 0.02 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAMG за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.89, а максимальная — 16.16.
Следите за динамикой Silvercrest Asset Management Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SAMG
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Silvercrest Asset Management Group earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Silvercrest (SAMG) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Silvercrest announces co-portfolio managers for US value equity team
- Invesco (IVZ) Surges 15.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- silvercrest asset management group holds annual stockholder vote
- AutoZone, Heico And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS)
- Silvercrest approves $25 million stock buyback program
- Silvercrest Asset Management Group Appoints Van Martin as Head of U.S. Consultant Relations
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Дневной диапазон
15.89 16.16
Годовой диапазон
13.54 19.20
- Предыдущее закрытие
- 16.06
- Open
- 15.97
- Bid
- 16.04
- Ask
- 16.34
- Low
- 15.89
- High
- 16.16
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -1.53%
- 6-месячное изменение
- -2.08%
- Годовое изменение
- -5.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.