SAMG: Silvercrest Asset Management Group Inc
16.16 USD 0.33 (2.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAMG hat sich für heute um -2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.16 bis zu einem Hoch von 16.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silvercrest Asset Management Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.16 16.54
Jahresspanne
13.54 19.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.49
- Eröffnung
- 16.45
- Bid
- 16.16
- Ask
- 16.46
- Tief
- 16.16
- Hoch
- 16.54
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- -2.00%
- Monatsänderung
- -0.80%
- 6-Monatsänderung
- -1.34%
- Jahresänderung
- -4.55%
