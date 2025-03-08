货币 / SAMG
SAMG: Silvercrest Asset Management Group Inc
16.04 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SAMG汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点15.89和高点16.16进行交易。
关注Silvercrest Asset Management Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAMG新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Silvercrest Asset Management Group earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Silvercrest (SAMG) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Silvercrest announces co-portfolio managers for US value equity team
- Invesco (IVZ) Surges 15.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- silvercrest asset management group holds annual stockholder vote
- AutoZone, Heico And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS)
- Silvercrest approves $25 million stock buyback program
- Silvercrest Asset Management Group Appoints Van Martin as Head of U.S. Consultant Relations
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
日范围
15.89 16.16
年范围
13.54 19.20
- 前一天收盘价
- 16.06
- 开盘价
- 15.97
- 卖价
- 16.04
- 买价
- 16.34
- 最低价
- 15.89
- 最高价
- 16.16
- 交易量
- 41
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -1.53%
- 6个月变化
- -2.08%
- 年变化
- -5.26%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值