通貨 / SAMG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SAMG: Silvercrest Asset Management Group Inc
16.49 USD 0.43 (2.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAMGの今日の為替レートは、2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり16.24の安値と16.56の高値で取引されました。
Silvercrest Asset Management Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAMG News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Silvercrest Asset Management Group earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Silvercrest (SAMG) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Silvercrest announces co-portfolio managers for US value equity team
- Invesco (IVZ) Surges 15.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- silvercrest asset management group holds annual stockholder vote
- AutoZone, Heico And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS)
- Silvercrest approves $25 million stock buyback program
- Silvercrest Asset Management Group Appoints Van Martin as Head of U.S. Consultant Relations
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
1日のレンジ
16.24 16.56
1年のレンジ
13.54 19.20
- 以前の終値
- 16.06
- 始値
- 16.27
- 買値
- 16.49
- 買値
- 16.79
- 安値
- 16.24
- 高値
- 16.56
- 出来高
- 47
- 1日の変化
- 2.68%
- 1ヶ月の変化
- 1.23%
- 6ヶ月の変化
- 0.67%
- 1年の変化
- -2.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K