SAJ: Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027

25.2700 USD 0.0500 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SAJ fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.2700 ve Yüksek fiyatı olarak 25.2900 aralığında işlem gördü.

Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.2700 25.2900
Yıllık aralık
24.7400 26.9173
Önceki kapanış
25.3200
Açılış
25.2900
Satış
25.2700
Alış
25.2730
Düşük
25.2700
Yüksek
25.2900
Hacim
2
Günlük değişim
-0.20%
Aylık değişim
-1.21%
6 aylık değişim
0.24%
Yıllık değişim
-0.24%
