SAJ: Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027
25.3200 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAJの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.2700の安値と25.3200の高値で取引されました。
Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SAJ News
- BDC Weekly Review: Early BDC Earnings Look Fine
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Saratoga Investment Corp (SAR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Saratoga Investment Corp 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SAR)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
1日のレンジ
25.2700 25.3200
1年のレンジ
24.7400 26.9173
- 以前の終値
- 25.3200
- 始値
- 25.2700
- 買値
- 25.3200
- 買値
- 25.3230
- 安値
- 25.2700
- 高値
- 25.3200
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -1.02%
- 6ヶ月の変化
- 0.44%
- 1年の変化
- -0.04%
