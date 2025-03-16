Divisas / SAJ
SAJ: Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027
25.3200 USD 0.0600 (0.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SAJ de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.2529, mientras que el máximo ha alcanzado 25.3749.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAJ News
- BDC Weekly Review: Early BDC Earnings Look Fine
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Saratoga Investment Corp (SAR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Saratoga Investment Corp 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SAR)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
Rango diario
25.2529 25.3749
Rango anual
24.7400 26.9173
- Cierres anteriores
- 25.2600
- Open
- 25.3200
- Bid
- 25.3200
- Ask
- 25.3230
- Low
- 25.2529
- High
- 25.3749
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- -1.02%
- Cambio a 6 meses
- 0.44%
- Cambio anual
- -0.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B