SAJ: Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027

25.2700 USD 0.0500 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SAJ a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.2700 et à un maximum de 25.2900.

Suivez la dynamique Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.2700 25.2900
Range Annuel
24.7400 26.9173
Clôture Précédente
25.3200
Ouverture
25.2900
Bid
25.2700
Ask
25.2730
Plus Bas
25.2700
Plus Haut
25.2900
Volume
2
Changement quotidien
-0.20%
Changement Mensuel
-1.21%
Changement à 6 Mois
0.24%
Changement Annuel
-0.24%
