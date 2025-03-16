Devises / SAJ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SAJ: Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027
25.2700 USD 0.0500 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SAJ a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.2700 et à un maximum de 25.2900.
Suivez la dynamique Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAJ Nouvelles
- BDC Weekly Review: Early BDC Earnings Look Fine
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Saratoga Investment Corp (SAR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Saratoga Investment Corp 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SAR)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
Range quotidien
25.2700 25.2900
Range Annuel
24.7400 26.9173
- Clôture Précédente
- 25.3200
- Ouverture
- 25.2900
- Bid
- 25.2700
- Ask
- 25.2730
- Plus Bas
- 25.2700
- Plus Haut
- 25.2900
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- -1.21%
- Changement à 6 Mois
- 0.24%
- Changement Annuel
- -0.24%
20 septembre, samedi