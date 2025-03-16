KurseKategorien
SAJ: Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027

25.2900 USD 0.0300 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAJ hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2900 bis zu einem Hoch von 25.2900 gehandelt.

Verfolgen Sie die Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.2900 25.2900
Jahresspanne
24.7400 26.9173
Vorheriger Schlusskurs
25.3200
Eröffnung
25.2900
Bid
25.2900
Ask
25.2930
Tief
25.2900
Hoch
25.2900
Volumen
1
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
-1.13%
6-Monatsänderung
0.32%
Jahresänderung
-0.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K