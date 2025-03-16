Valute / SAJ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SAJ: Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027
25.2700 USD 0.0500 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SAJ ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.2700 e ad un massimo di 25.2900.
Segui le dinamiche di Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAJ News
- BDC Weekly Review: Early BDC Earnings Look Fine
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Saratoga Investment Corp (SAR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Saratoga Investment Corp 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SAR)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
Intervallo Giornaliero
25.2700 25.2900
Intervallo Annuale
24.7400 26.9173
- Chiusura Precedente
- 25.3200
- Apertura
- 25.2900
- Bid
- 25.2700
- Ask
- 25.2730
- Minimo
- 25.2700
- Massimo
- 25.2900
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- -1.21%
- Variazione Semestrale
- 0.24%
- Variazione Annuale
- -0.24%
21 settembre, domenica