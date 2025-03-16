QuotazioniSezioni
SAJ: Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027

25.2700 USD 0.0500 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAJ ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.2700 e ad un massimo di 25.2900.

Segui le dinamiche di Saratoga Investment Corp 8.00% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.2700 25.2900
Intervallo Annuale
24.7400 26.9173
Chiusura Precedente
25.3200
Apertura
25.2900
Bid
25.2700
Ask
25.2730
Minimo
25.2700
Massimo
25.2900
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.20%
Variazione Mensile
-1.21%
Variazione Semestrale
0.24%
Variazione Annuale
-0.24%
21 settembre, domenica