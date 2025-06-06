Dövizler / RYN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RYN: Rayonier Inc REIT
25.70 USD 0.34 (1.31%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RYN fiyatı bugün -1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.66 ve Yüksek fiyatı olarak 26.08 aralığında işlem gördü.
Rayonier Inc REIT hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYN haberleri
- Rayonier Advanced Materials muhasebe yöneticisi değişikliğini duyurdu
- Rayonier Advanced Materials announces chief accounting officer transition
- The AI Bubble Is Leaking: Prepare For A Major Market Reversal
- Rayonier (RYN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rayonier Q2 2025 slides: New Zealand sale drives record net income, operational gains
- Rayonier (RYN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trex (TREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rayonier: This Undervalued Timber REIT Is Planting Seeds For Future Gains (NYSE:RYN)
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Rayonier declares $0.2725 per share dividend for third quarter
- Buy The Dip: 2 Blue-Chip Dividend Stocks Getting Way Too Cheap
- Perfect 10 Portfolio Has Averaged an 18% Return
- A Historic Opportunity For REIT Investors
- Trade War Redux
- S&P Global Ratings upgrades Rayonier to ’BBB’ after NZ joint venture sale
- The Market May Be About To Get Turned Upside Down
- Rayonier stock hits 52-week low at 22.28 USD
- Rayonier stock hits 52-week low at 22.78 USD
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Impax Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:PXSAX)
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- 3 Swing Trade Stocks to Buy Immediately
- Weyerhaeuser Stock: A Hold Due To Tariffs On Asia (NYSE:WY)
- A Major Market Reversal Is Likely Coming
Günlük aralık
25.66 26.08
Yıllık aralık
21.84 32.89
- Önceki kapanış
- 26.04
- Açılış
- 26.08
- Satış
- 25.70
- Alış
- 26.00
- Düşük
- 25.66
- Yüksek
- 26.08
- Hacim
- 900
- Günlük değişim
- -1.31%
- Aylık değişim
- -1.57%
- 6 aylık değişim
- -8.25%
- Yıllık değişim
- -20.29%
21 Eylül, Pazar