货币 / RYN
RYN: Rayonier Inc REIT
25.96 USD 0.07 (0.27%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RYN汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点25.94和高点26.10进行交易。
关注Rayonier Inc REIT动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.94 26.10
年范围
21.84 32.89
- 前一天收盘价
- 25.89
- 开盘价
- 25.95
- 卖价
- 25.96
- 买价
- 26.26
- 最低价
- 25.94
- 最高价
- 26.10
- 交易量
- 461
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -0.57%
- 6个月变化
- -7.32%
- 年变化
- -19.48%
