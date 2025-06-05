Moedas / RYN
RYN: Rayonier Inc REIT
25.98 USD 0.26 (1.01%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RYN para hoje mudou para 1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.67 e o mais alto foi 26.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Rayonier Inc REIT. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
25.67 26.14
Faixa anual
21.84 32.89
- Fechamento anterior
- 25.72
- Open
- 25.67
- Bid
- 25.98
- Ask
- 26.28
- Low
- 25.67
- High
- 26.14
- Volume
- 433
- Mudança diária
- 1.01%
- Mudança mensal
- -0.50%
- Mudança de 6 meses
- -7.25%
- Mudança anual
- -19.42%
