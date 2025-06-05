Divisas / RYN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RYN: Rayonier Inc REIT
25.72 USD 0.17 (0.66%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RYN de hoy ha cambiado un -0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.69, mientras que el máximo ha alcanzado 26.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rayonier Inc REIT. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYN News
- The AI Bubble Is Leaking: Prepare For A Major Market Reversal
- Rayonier (RYN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rayonier Q2 2025 slides: New Zealand sale drives record net income, operational gains
- Rayonier (RYN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trex (TREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rayonier: This Undervalued Timber REIT Is Planting Seeds For Future Gains (NYSE:RYN)
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Rayonier declares $0.2725 per share dividend for third quarter
- Buy The Dip: 2 Blue-Chip Dividend Stocks Getting Way Too Cheap
- Perfect 10 Portfolio Has Averaged an 18% Return
- A Historic Opportunity For REIT Investors
- Trade War Redux
- S&P Global Ratings upgrades Rayonier to ’BBB’ after NZ joint venture sale
- The Market May Be About To Get Turned Upside Down
- Rayonier stock hits 52-week low at 22.28 USD
- Rayonier stock hits 52-week low at 22.78 USD
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Impax Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:PXSAX)
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- 3 Swing Trade Stocks to Buy Immediately
- Weyerhaeuser Stock: A Hold Due To Tariffs On Asia (NYSE:WY)
- A Major Market Reversal Is Likely Coming
- Diamond Hill Mid Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Diamond Hill Small-Mid Cap Strategy Q1 2025 Commentary
Rango diario
25.69 26.37
Rango anual
21.84 32.89
- Cierres anteriores
- 25.89
- Open
- 25.95
- Bid
- 25.72
- Ask
- 26.02
- Low
- 25.69
- High
- 26.37
- Volumen
- 3.346 K
- Cambio diario
- -0.66%
- Cambio mensual
- -1.49%
- Cambio a 6 meses
- -8.18%
- Cambio anual
- -20.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B