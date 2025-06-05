Währungen / RYN
RYN: Rayonier Inc REIT
26.04 USD 0.32 (1.24%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RYN hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.67 bis zu einem Hoch von 26.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rayonier Inc REIT-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.67 26.28
Jahresspanne
21.84 32.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.72
- Eröffnung
- 25.67
- Bid
- 26.04
- Ask
- 26.34
- Tief
- 25.67
- Hoch
- 26.28
- Volumen
- 1.296 K
- Tagesänderung
- 1.24%
- Monatsänderung
- -0.27%
- 6-Monatsänderung
- -7.03%
- Jahresänderung
- -19.23%
