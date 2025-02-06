Dövizler / RSVR
RSVR: Reservoir Media Inc
7.90 USD 0.04 (0.50%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RSVR fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.76 ve Yüksek fiyatı olarak 7.93 aralığında işlem gördü.
Reservoir Media Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RSVR haberleri
- Reservoir acquires Miles Davis catalog ahead of centennial celebration
- Rothstein Adam sells Reservoir Media (RSVR) shares worth $931k
- Reservoir Media (RSVR) Q1 Revenue Up 8%
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Reports Q1 Loss, Tops Revenue Estimates
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Reservoir Media Q4 2025 reveals revenue growth
- Reservoir Media earnings missed, revenue topped estimates
- Reservoir Media Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
7.76 7.93
Yıllık aralık
6.56 9.83
- Önceki kapanış
- 7.94
- Açılış
- 7.93
- Satış
- 7.90
- Alış
- 8.20
- Düşük
- 7.76
- Yüksek
- 7.93
- Hacim
- 422
- Günlük değişim
- -0.50%
- Aylık değişim
- 0.13%
- 6 aylık değişim
- 1.80%
- Yıllık değişim
- -3.07%
21 Eylül, Pazar