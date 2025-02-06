Währungen / RSVR
RSVR: Reservoir Media Inc
7.83 USD 0.11 (1.39%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RSVR hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.80 bis zu einem Hoch von 7.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reservoir Media Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.80 7.93
Jahresspanne
6.56 9.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.94
- Eröffnung
- 7.93
- Bid
- 7.83
- Ask
- 8.13
- Tief
- 7.80
- Hoch
- 7.93
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- -0.76%
- 6-Monatsänderung
- 0.90%
- Jahresänderung
- -3.93%
