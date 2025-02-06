通貨 / RSVR
RSVR: Reservoir Media Inc
7.94 USD 0.15 (1.93%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RSVRの今日の為替レートは、1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり7.84の安値と7.96の高値で取引されました。
Reservoir Media Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RSVR News
- Reservoir acquires Miles Davis catalog ahead of centennial celebration
- Rothstein Adam sells Reservoir Media (RSVR) shares worth $931k
- Reservoir Media (RSVR) Q1 Revenue Up 8%
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Reports Q1 Loss, Tops Revenue Estimates
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Reservoir Media Q4 2025 reveals revenue growth
- Reservoir Media earnings missed, revenue topped estimates
- Reservoir Media Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
7.84 7.96
1年のレンジ
6.56 9.83
- 以前の終値
- 7.79
- 始値
- 7.84
- 買値
- 7.94
- 買値
- 8.24
- 安値
- 7.84
- 高値
- 7.96
- 出来高
- 226
- 1日の変化
- 1.93%
- 1ヶ月の変化
- 0.63%
- 6ヶ月の変化
- 2.32%
- 1年の変化
- -2.58%
