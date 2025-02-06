QuotazioniSezioni
RSVR: Reservoir Media Inc

7.90 USD 0.04 (0.50%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RSVR ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.76 e ad un massimo di 7.93.

Segui le dinamiche di Reservoir Media Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.76 7.93
Intervallo Annuale
6.56 9.83
Chiusura Precedente
7.94
Apertura
7.93
Bid
7.90
Ask
8.20
Minimo
7.76
Massimo
7.93
Volume
422
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
0.13%
Variazione Semestrale
1.80%
Variazione Annuale
-3.07%
20 settembre, sabato