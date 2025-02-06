Moedas / RSVR
RSVR: Reservoir Media Inc
7.88 USD 0.09 (1.16%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RSVR para hoje mudou para 1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.84 e o mais alto foi 7.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Reservoir Media Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RSVR Notícias
- Reservoir acquires Miles Davis catalog ahead of centennial celebration
- Rothstein Adam sells Reservoir Media (RSVR) shares worth $931k
- Reservoir Media (RSVR) Q1 Revenue Up 8%
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Reports Q1 Loss, Tops Revenue Estimates
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Reservoir Media Q4 2025 reveals revenue growth
- Reservoir Media earnings missed, revenue topped estimates
- Reservoir Media Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
7.84 7.96
Faixa anual
6.56 9.83
- Fechamento anterior
- 7.79
- Open
- 7.84
- Bid
- 7.88
- Ask
- 8.18
- Low
- 7.84
- High
- 7.96
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 1.16%
- Mudança mensal
- -0.13%
- Mudança de 6 meses
- 1.55%
- Mudança anual
- -3.31%
