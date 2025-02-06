통화 / RSVR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RSVR: Reservoir Media Inc
7.90 USD 0.04 (0.50%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RSVR 환율이 오늘 -0.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.76이고 고가는 7.93이었습니다.
Reservoir Media Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RSVR News
- Reservoir acquires Miles Davis catalog ahead of centennial celebration
- Rothstein Adam sells Reservoir Media (RSVR) shares worth $931k
- Reservoir Media (RSVR) Q1 Revenue Up 8%
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Reports Q1 Loss, Tops Revenue Estimates
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Reservoir Media Q4 2025 reveals revenue growth
- Reservoir Media earnings missed, revenue topped estimates
- Reservoir Media Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
7.76 7.93
년간 변동
6.56 9.83
- 이전 종가
- 7.94
- 시가
- 7.93
- Bid
- 7.90
- Ask
- 8.20
- 저가
- 7.76
- 고가
- 7.93
- 볼륨
- 422
- 일일 변동
- -0.50%
- 월 변동
- 0.13%
- 6개월 변동
- 1.80%
- 년간 변동율
- -3.07%
20 9월, 토요일