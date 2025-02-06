Валюты / RSVR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RSVR: Reservoir Media Inc
7.86 USD 0.09 (1.13%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RSVR за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.78, а максимальная — 8.08.
Следите за динамикой Reservoir Media Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RSVR
- Reservoir acquires Miles Davis catalog ahead of centennial celebration
- Rothstein Adam sells Reservoir Media (RSVR) shares worth $931k
- Reservoir Media (RSVR) Q1 Revenue Up 8%
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Reports Q1 Loss, Tops Revenue Estimates
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Reservoir Media Q4 2025 reveals revenue growth
- Reservoir Media earnings missed, revenue topped estimates
- Reservoir Media Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.78 8.08
Годовой диапазон
6.56 9.83
- Предыдущее закрытие
- 7.95
- Open
- 7.91
- Bid
- 7.86
- Ask
- 8.16
- Low
- 7.78
- High
- 8.08
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -0.38%
- 6-месячное изменение
- 1.29%
- Годовое изменение
- -3.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.