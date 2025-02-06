Dövizler / RM
RM: Regional Management Corp
44.15 USD 1.31 (2.88%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RM fiyatı bugün -2.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.51 ve Yüksek fiyatı olarak 45.06 aralığında işlem gördü.
Regional Management Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RM haberleri
Günlük aralık
43.51 45.06
Yıllık aralık
25.41 46.00
- Önceki kapanış
- 45.46
- Açılış
- 45.06
- Satış
- 44.15
- Alış
- 44.45
- Düşük
- 43.51
- Yüksek
- 45.06
- Hacim
- 91
- Günlük değişim
- -2.88%
- Aylık değişim
- 2.58%
- 6 aylık değişim
- 48.20%
- Yıllık değişim
- 37.84%
21 Eylül, Pazar