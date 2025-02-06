通貨 / RM
RM: Regional Management Corp
45.46 USD 1.75 (4.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RMの今日の為替レートは、4.00%変化しました。日中、通貨は1あたり43.73の安値と46.00の高値で取引されました。
Regional Management Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RM News
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- Schroders reduces stake in RM plc to 11.95% of voting rights
- Regional Management (RM) Q2 EPS Up 20%
- Regional Management Corp. (RM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Regional Management Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RM)
- Earnings call transcript: Regional Management beats Q2 2025 EPS expectations
- Regional Management (RM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Regional Management earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Regional Management Q2 2025 slides: EPS up 19.8%, portfolio growth accelerates
- Royal Mail gets new delivery targets from Ofcom, could save £425 million
- Avalon UK Limited sells entire stake in RM plc
- Harwood Capital increases stake in RM plc to 16.6%
- Lombard Odier Asset Management acquires 12% stake in RM plc
- Schroders increases stake in RM plc to over 12%
- Avalon UK Limited reduces stake in RM plc to 13.95%
- Insider Activity Roundup: Monday’s Key Trades in US Stocks
- Schroders reduces stake in RM plc to just under 12%
- Regional management sees $355,746 stock acquisition by Forager Fund
- RM plc launches digital assessment platform RM Ava
- New Student Loan Debt Could Spell Trouble For Regional Management Stock (NYSE:RM)
- RM plc CEO and associate buy company shares
- Regional Management Corp. (RM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
43.73 46.00
1年のレンジ
25.41 46.00
- 以前の終値
- 43.71
- 始値
- 43.75
- 買値
- 45.46
- 買値
- 45.76
- 安値
- 43.73
- 高値
- 46.00
- 出来高
- 69
- 1日の変化
- 4.00%
- 1ヶ月の変化
- 5.62%
- 6ヶ月の変化
- 52.60%
- 1年の変化
- 41.93%
