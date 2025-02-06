クォートセクション
通貨 / RM
RM: Regional Management Corp

45.46 USD 1.75 (4.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RMの今日の為替レートは、4.00%変化しました。日中、通貨は1あたり43.73の安値と46.00の高値で取引されました。

Regional Management Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
43.73 46.00
1年のレンジ
25.41 46.00
以前の終値
43.71
始値
43.75
買値
45.46
買値
45.76
安値
43.73
高値
46.00
出来高
69
1日の変化
4.00%
1ヶ月の変化
5.62%
6ヶ月の変化
52.60%
1年の変化
41.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K